نشرة خاصة.. طقس حار حتى نهاية الأسبوع.. ورياح قوية الأربعاء والخميس في الشمال

قالت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا حارا ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن رياحا قوية ستهب يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعمالات وأقاليم طنجة- أصيلة، وفحص-أنجرة، والمضيق- الفنيدق، وتطوان.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن درجات الحرارة ستتراوح من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة ما بين 41 و45 درجة بعمالات وأقاليم السمارة، وآسا الزاك، وطاطا، وزاكورة، والرشيدية، وتارودانت، ومراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، وسطات، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، والخميسات، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، ووزان، والصويرة (الداخل).

وأضافت أن الطقس الحار سيهم، بعد غد الخميس، وبدرجات حرارة تتأرجح ما بين 38 و42 درجة، عمالات وأقاليم سيدي إفني، وتيزنيت، وأكادير إدا وتانان، وسيدي بنور، وبرشيد، والنواصر، وبن سليمان، والقنيطرة، والعرائش، وشفشاون، وداخل أقاليم الرباط وسلا والصخيرات، وتمارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمالات وأقاليم تارودانت، وطاطا، وآسا الزاك، والسمارة، وداخل أقاليم بوجدور، وواد الذهب، وأوسرد، ستشهد بدورها طقسا حارا يومي السبت والأحد المقبلين بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة.