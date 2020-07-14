قضية خديجة “فتاة الوشم”.. المحكمة تأجل الجلسة والدفاع يطالب بإحضار المتهمين

أجلت محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الثلاثاء، ملف قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، الذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر” إلى منتصف غشت المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 غشت المقبل، بطلب من دفاع الضحية خديجة، في حين مثل جميع المتهمين أمام رئيس الجلسة عبر تقنية الفيديو، بسبب فيروس كورونا.

وطالب دفاع خديجة بإحضار المتهمين للمحكمة الإبتدائية من أجل مواجهتهم مع الضحية خديجة، في حين طالب دفاع المعتقلين بمناقشة القضية، التي تجاوزت سنتين من المحاكمة.

‎واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضت للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.