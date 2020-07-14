شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 1ر13 مليون وأمريكا تتصدر والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 13 مليونا و 103 آلاف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 25ر7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 573 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإسبانيا وباكستان وإيطاليا وتركيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
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