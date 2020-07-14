الفلبين تُسجل 634 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 57 ألفا و545 إصابة.



وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 88 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 20 ألفا و459 متعافي، بينما توفى 6 أشخاص لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألف و603 وفيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين

شهدت ارتفاعا في إصابات كورونا منذ الأول من يونيو الماضي عندما شرعت الحكومة في تخفيف الإجراءات الصارمة على الحركة، مما سمح بعودة حركة وسائل النقل العامة وإعادة فتح مراكز التسوق.

وتظل مدينة "سيبو" فقط خاضعة لحجر صحي مجتمعي مكثف، والذي سيستمر حتى 15 يوليو الجاري على الأقل.

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وقد قالت نائبة وزير الصحة ماريا

روزاريو فيرجيري إن 167 من الوفيات وقعت في أبريل ومايو ويونيو، بينما وقع 60 منها الشهر الجاري حتى الآن.

وقالت في مؤتمر صحفي نقل عبر التلفزيون: "نتوقع المزيد من الوفيات في الأيام المقبلة نتيجة لجهود تسوية البيانات.. هل يجب أن نقلق؟ نعم لأن الكثير من الوفيات مدعاة للقلق".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.