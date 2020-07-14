19 إصابة بحادث طرق بين حافلة وسيارة قرب الشيخ دنون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 19 شخصا بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 89 في مفرق "الكابري" بالقرب من قرية الشيخ دنون، صباح اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن تصادم بين حافلة وسيارة خصوصية لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى انقلاب الأولى وإصابة عدد من ركابها.
وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصابين، إذ وصفت جراح أحدهم في الخمسينيات من عمره بأنها متوسطة، بينما الآخرون بالطفيفة.
وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لتلقي العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.
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