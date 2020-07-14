الأسير زاهر علي من كوكب ينال حريته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال الأسير زاهر يوسف علي ابن قرية كوكب أبو الهيجاء، الحرية بعدما قضى 16 عاما في غياهب السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء.
وكان في استقبال الأسير من السجن في بئر السبع، عدد من أفراد عائلته الذين تكبدوا عناء السفر من أجل لقائه واصطحابه إلى قريته.
وجاء في بيان باسم عائلة الأسير المحرر "نظرًا للأوضاع الصحية الراهنة وحرصا منا على صحة وسلامة الجميع، وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، نتوجه لكم أحبائنا باسم الأسير زاهر علي وعائلته بأن نلتزم بالتعليمات الصادرة لما فيه مصلحة الجميع، إن كان ذلك من خلال ارتداء الكمامة أو عدم المصافحة المباشرة، وأن تقتصر الزيارة في اليوم الأول على العائلة المصغرة".
ورحبت العائلة بكل من يريد التهنئة ومشاركتها فرحتها بتحرير ابنها، ودعت إلى التنسيق المسبق هاتفيا حتى لا يتم تجاوز العدد المسموح به من قبل الجهات المختصة.
وناشدت بعدم أخذ أي مبادرة شخصية للتعبير عن الفرحة مثل إطلاق المفرقعات وغيرها.
يذكر أن الأسير زاهر علي لقب بـ"معلم الأسرى"، وقد دخل الأسر في تاريخ 14 تموز/ يوليو من العام 2004، إذ قضى حكما بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.
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