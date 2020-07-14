مؤسسة قطر تطلق مبادرة "TED بالعربي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت "مؤسسة قطر" بالتعاون مع "مؤتمر TEDx"، أمس الإثنين، عن إطلاق مبادرة، تعد الأولى من نوعها؛ "TED بالعربي"، والتي ستسلط الضوء على تطوير الأفكار العربية التي من شأنها أن تحدث تغييرات إيجابية في العالم العربيّ.

وتهدف هذه الشراكة التي ستستمر لمدة عامين، إلى توفير الفرصة لمشاركة الأفكار مع جمهور أوسع وتبادل الحلول والابتكارات وقصص النجاح باللغة العربية.

وأوضح بيان مؤسسة قطر هدف هذه الشراكة بقوله إن "تسليط الضوء عالميا على الأفكار العربية التي من شأنها أن تطور المفاهيم وتحدث تغييرا إيجابيا وتلهم الآخرين".

وذكر البيان أنه من خلال الشراكة، سيخصص مؤتمر "TED" منصة رقمية تحتوي على مكتبة غنية بموضوعات تهم العالم الناطق بالعربية وتتضمن المحتوى الخاص بهذه المبادرة.

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كما ستضم المكتبة محتوى مؤتمر "TEDx" الأصلي، والمترجم، ومقالات المدونة، إضافة إلى فيديوهات ودروس "TED- إيد"، وغيرها من المحتويات ذات الصلة.

وتعرف "TED" بأنها منظمة عالمية غير ربحية مختصة في نشر الأفكار الجديرة بالاهتمام، والتي تتخذ في الغالب شكل حوارات ونقاشات، بالإضافة إلى المبادرات المماثلة التابعة لها والمفتوحة للجميع دون مقابل.

و"TED"، عبارة عن مؤتمر سنوي يقام في الولايات المتحدة الأميركية، يهتم بنشر الأفكار التي تستحق التقدير والاهتمام في مجالات متعددة من ضمنها التقنية والتصميم والترفيه، وتحظى فيديوهاته على قناة "يوتيوب" بملايين المشاهدات سنويا، وبرنامج "TEDx" هو حدث منظم محليا ليجمع الناس ويحاكي تجربة "TED" العالمية.