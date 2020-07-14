شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 256 ألف إصابة بكورونا في أسبانيا وربع مليون في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 255 ألفا 953 حالة ، و28406 حالات وفاة ، بينما تعافى 150 ألفا و 376 مصابا . فيما وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 243 ألفا و230 حالة، وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 34967 حالة، بينما تعافى 195 ألفا و106 مصابين حتى الآن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرابة 256 ألف إصابة بكورونا في أسبانيا وربع مليون في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.