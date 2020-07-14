بكين ترفض اتهامات بومبيو بشأن بحر الصين الجنوبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واشنطن: اتّهمت الصين اليوم الثلاثاء الولايات المتّحدة بـ "تخريب السلام والاستقرار الإقليميين"، وذلك ردّاً على تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتبر فيه مطالباتها بموارد في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أمراً "غير مشروع".

وقالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان إنّ "هذا الاتّهام لا مبرّر له على الإطلاق"، مضيفة أنّ "الجانب الصيني يعترض بشدّة" على تصريحات الوزير الأمريكي.

وكان بومبيو أعلن الإثنين أنّ بلاده ستتعامل مع سعي الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً "غير مشروع"، ممارساً بذلك مزيداً من الضغوط على العملاق الآسيوي.

وقال في بيان "نقولها بوضوح: إن مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة بتاتاً وكذلك حملة الترهيب التي تقوم بها للسيطرة عليها".

وأضاف أنّ "الولايات المتّحدة تدافع عن فكرة إنشاء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ-الهندي. واليوم، نعزّز سياسة الولايات المتحدة في موقع حيوي ومتنازع عليه في هذه المنطقة: بحر الصين الجنوبي".

وإذ ذكّر الوزير الأميركي بأنّ محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قضت في عام 2016 بأنّ الصين ليس لديها أيّ أساس قانوني للمطالبة "بحقوق تاريخية" في هذه المنطقة، شدّد على أنّ "قرار هيئة التحكيم نهائي وواجب التنفيذ على الطرفين".

وأضاف أنّ "العالم لن يسمح للصين بأن تتعامل مع بحر الصين الجنوبي بوصفة جزءاً من إمبراطوريتها البحرية".

وترفض واشنطن مطالبات بكين بالسيادة على مساحات واسعة من هذه المنطقة، بما في ذلك جزر باراسيل التي غالباً ما تمثّل مصدر قلق.