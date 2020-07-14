القدس - بواسطة محمد عز العرب - استأنفت بلدية تل أبيب العمل، صباح اليوم الأحد، في مقبرة الإسعاف الإسلامية بمدينة يافا، وواصلت تجريف أرض المقبرة، على الرغم من اعتراض الأهالي.
وقامت الجرافات بأعمال تجريف في المقبرة ونبش آخر للقبور، وسط حماية قوات كبيرة من الشرطة.
وجاء استئناف العمل في المقبرة بعد أن رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب اعتراض الأهالي في يافا على تجريف المقبرة الأمر الذي فتح المجال أمام بلدية تل أبيب للبدء بتنفيذ مشروع إقامة مبنى لإيواء المشردين على أرض مقبرة الإسعاف بيافا.
هذا، وشهدت يافا خلال أعمال التجريف في المقبرة مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين الذين تصدوا للجرافات والآليات وبين قوات الشرطة، ونشاطات وفعاليات ومظاهرات مختلفة وصلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبرة، تعبيرا عن رفض العمل بالمقبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية تل أبيب تستأنف العمل بتجريف مقبرة الإسعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.