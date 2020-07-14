بلدية تل أبيب تستأنف العمل بتجريف مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استأنفت بلدية تل أبيب العمل، صباح اليوم الأحد، في مقبرة الإسعاف الإسلامية بمدينة يافا، وواصلت تجريف أرض المقبرة، على الرغم من اعتراض الأهالي.

وقامت الجرافات بأعمال تجريف في المقبرة ونبش آخر للقبور، وسط حماية قوات كبيرة من الشرطة.

وجاء استئناف العمل في المقبرة بعد أن رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب اعتراض الأهالي في يافا على تجريف المقبرة الأمر الذي فتح المجال أمام بلدية تل أبيب للبدء بتنفيذ مشروع إقامة مبنى لإيواء المشردين على أرض مقبرة الإسعاف بيافا.

هذا، وشهدت يافا خلال أعمال التجريف في المقبرة مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين الذين تصدوا للجرافات والآليات وبين قوات الشرطة، ونشاطات وفعاليات ومظاهرات مختلفة وصلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبرة، تعبيرا عن رفض العمل بالمقبرة.