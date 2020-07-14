حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة نسبيا في المناطق المنخفضة. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وعليه، حذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من التعرض لأشعة الشمس، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق المفتوحة والطبيعية التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات.

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ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة نسبيا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خصوصا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.