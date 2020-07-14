شكرا لقرائتكم خبر عن كوورنا المكسيك : 4685 إصابة جديدة و 485 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن تسجيل 4685 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و485 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 304435 والوفيات إلى 35491. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

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