منظمة الصحة: من غير الواقعي التنبؤ بالقضاء على كورونا قريباً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن التنبؤ بإمكانية القضاء على كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة أمر غير واقعي البتة. وقالت المنظمة إن العودة إلى الحياة الطبيعية في المستقبل المنظور مستبعدة بسبب كورونا، لا سيما أن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في دول عدة أمر يثير القلق.

وأعلنت المنظمة أن جائحة كورونا يمكن أن تزداد سوءاً إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وخلال لقاء بث افتراضياً اليوم الاثنين من مقر المنظمة في جنيف، سويسرا، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "اسمحوا لي أن أكون فجاً في صراحتي… عدد أكثر مما ينبغى من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

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وأضاف: "إذا لم يتم اتباع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ. لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال». وحذّر: «أريد أن اكون صريحاً معكم: لن تكون ثمة عودة الى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور".

وتجاوز عدد حالات الإصابة 13 مليوناً في أنحاء العالم الاثنين، ليزداد بواقع مليون حالة في خمسة أيام فقط. وأسفرت الجائحة كذلك عن وفاة أكثر من نصف مليون شخص.



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