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5 إصابات جديدة بكورونا في الصين

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ذكرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد في البر الرئيسي يوم الاثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وأعلنت الصين أيضا عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضا من ستة في اليوم السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الاثنين 83605.

وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.

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