شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل: 20 ألف إصابة جديدة و733 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 733 وفاة. وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريبا منذ بدء انتشار الجائحة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا البرازيل: 20 ألف إصابة جديدة و733 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.