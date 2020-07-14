شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش اليمني تدك مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دكّت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مدفعيّة الجيش تمكنت صباح اليوم من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة، مشيراً إلى انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعد كبير لألسنة الدخان في سماء المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدفعية الجيش اليمني تدك مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.