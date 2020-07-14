ريال مدريد يعبر غرناطة بشق الانفس ويقترب من حسم لقب الليجا

وحل ريال مدريد ضيفًا على غرناطة، بملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني

وسجل هدفي ريال مدريد كل من فيرلاند ميندي (10) وكريم بنزيما (16)، بينما جاء هدف غرناطة الوحيد عن طريق داروين ماتشيس (50).



ولم يحتاج ريال مدريد لكثير من الوقت حتى يتقدم في النتيجة عبر ظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي سدد كرة صاروخية سكنت شبباك غرناطة في الدقيقة 10.

وأضاف كريم بنزيما، الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 16 من تسديدة رائعة على يسار الحارس.

في المقابل هدد دومينجوس دوارتي لاعب غراناطة مرمى ريال مدريد، ولكن تيبو كورتوا تألق وأبعد الكرة في الدقيقة 36.

وكاد بنزيما أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 43، ولكن روي سيلفا حارس غرناطة تألق هذه المرة وحول تسديدته القوية إلى ركلة ركنية.



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وأهدر إيسكو فرصة هدف محقق بعدما مرت تسديدته القوية بمحازاة القائم الأيسر لحارس غرناطة في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني نجح داروين ماتشيس، مهاجم غرناطة في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50 بعد خطأ من كاسيميرو تبعه هجمة مرتدة سريعة انتهت بهدف.

وأبعد تيبو كورتوا، مقصية نفذها أنتونين في الدقيقة 85، قبل أن يبعد سيرجيو راموس تسديدة رامون عزيز من على خط المرمى.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 83 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز العاشر.

وأصبح ريال مدريد على بعد 3 نقاط من تحقيق لقب الدوري الإسباني بغض النظر عن نتائج برشلونة الوصيف (79 نقطة).