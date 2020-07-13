القاهرة تعلن اختتام محادثات سدّ النهضة مع "استمرار الخلافات" 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصر، مساء يوم الإثنين، في بيان أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، اختتام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي شارك فيها مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاديْن الأوروبي والإفريقي، مع "استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل".

وقالت الوزارة في البيان الذي استعرضت فيه نتائج المفاوضات: "في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا (الثلاثاء) إلى جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة".

وأضافت أن "اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة (لم توضحها) في المسارين"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابعت: "تلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

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وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال تموز/ يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.