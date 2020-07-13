شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى الغيث: تحويل أردوغان لـ آيا صوفيا من متحف إلى مسجد خداعاً سياسياً ومتاجرة بالدين والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020 قال عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث تحويل أردوغان لـ «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد بعد أن كان كنيسة يُعتبر خداعاً سياسياً ومتاجرة بالدين.

Advertisements وأضاف في منشور على توتير بأن هذا لا يجوز أصلاً ؛ لأن فيه اعتداء على ديانة أخرى .. والحكم الشرعي في الإسلام أنه لا يجوز سلب الديانات الأخرى أماكن عبادتها . .

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