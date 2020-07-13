شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 من جهاز استخبارات أفغاني في هجوم لطالبان والان نبدء بالتفاصيل

قتل نحو 11 من أفراد الأمن اليوم، في هجوم تبنته حركة طالبان على مكتب لوكالة الاستخبارات الأفغانية في الريف شمال البلاد.

وأوضح حاكم ولاية سمنكان عبد اللطيف إبراهيمي أنّ انتحارياً فجر عبوة ناسفة داخل سيارة على مقربة من مديرية الأمن الوطني، واقتحم مسلحون المبنى في مدينة إيباك في ولاية سمنكان في شمال البلاد نتج عنها مقتل 11 شخصاً وإصابة 63 آخرين.

وقال المتحدث باسم المحافظ صديق عزيزي إن الهجوم الذي استمر قرابة أربع ساعات انتهى بعد أن قتلت قوات الأمن ثلاثة مسلحين بالرصاص.