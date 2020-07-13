اخبار العالم

مقتل 11 من جهاز استخبارات أفغاني في هجوم لطالبان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 من جهاز استخبارات أفغاني في هجوم لطالبان والان نبدء بالتفاصيل

قتل نحو 11 من أفراد الأمن اليوم، في هجوم تبنته حركة طالبان على مكتب لوكالة الاستخبارات الأفغانية في الريف شمال البلاد.

وأوضح حاكم ولاية سمنكان عبد اللطيف إبراهيمي أنّ انتحارياً فجر عبوة ناسفة داخل سيارة على مقربة من مديرية الأمن الوطني، واقتحم مسلحون المبنى في مدينة إيباك في ولاية سمنكان في شمال البلاد نتج عنها مقتل 11 شخصاً وإصابة 63 آخرين.

وقال المتحدث باسم المحافظ صديق عزيزي إن الهجوم الذي استمر قرابة أربع ساعات انتهى بعد أن قتلت قوات الأمن ثلاثة مسلحين بالرصاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 من جهاز استخبارات أفغاني في هجوم لطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا