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«الأوروبي» يبحث خيارات إرغام تركيا على احترام التزاماتها الدولية

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أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه واستياءه حيال سلوكيات تركيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على احترام التزاماتها الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لبحث إشكالية التعامل مع تركيا على خلفية تصعيدها في شرق المتوسط وليبيا.

وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي بأنه لم يكن ممكناً إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ أربعة أشهر.

وقال: "أقدم خلاصاتي الشخصية" حول الموضوع، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا ".

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