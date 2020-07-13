شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يبحث خيارات إرغام تركيا على احترام التزاماتها الدولية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لبحث إشكالية التعامل مع تركيا على خلفية تصعيدها في شرق المتوسط وليبيا.
وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي بأنه لم يكن ممكناً إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ أربعة أشهر.
وقال: "أقدم خلاصاتي الشخصية" حول الموضوع، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا ".
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوروبي» يبحث خيارات إرغام تركيا على احترام التزاماتها الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.