شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 494 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 19689 حالةً خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1018 وفاة.

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