شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الاماراتية تعتمد تقنية "دي. بي. آي" لتحديد المشتبه بإصابتهم بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاماراتية اليوم، تقنية " دي .بي.آي " ( DPI ) القائمة على أشعة الليزر لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد19.



وتتيح التقنية إجراء مسح على نطاق واسع خلال ثوان معدودة كخطوة أولى لتحديد المشتبه بإصابتهم قبل إجرائهم فحوصات مسحة الأنف (PCR).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الاماراتية تعتمد تقنية "دي. بي. آي" لتحديد المشتبه بإصابتهم بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.