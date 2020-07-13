إيران تعلن اعتقال عملاء استخبارات أجنبية

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"الخليج 365" من لندن: قالت إيران إنها اعتقلت عدداً من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية في محافظة كرمان، وتعهدت بالرد بحزم على أي حكومة أو نظام يثبت تورطه في حادث مجمع نطنز النووي.

وأعلن رئيس محكمة الثورة الإسلامية في المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد أحمد قرباني، اليوم الإثنين، أنه تم اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية في كرمان، وتم إصدار حكم قضائي بحقهم بعد إجراء التحقيقات، كما تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا أمام محكمة الثورة الإسلامية وصدر حكم بحقهم.

وأشار قرباني إلى أن المحكمة بتت بعدد من الملفات الأمنية وأصدرت أحکاماً فيها، ومنها ملف المجرمين المدعوين أحمد يوسفي وآريا جاويدان، اللذين كان يقومان بأعمال مخالفة للقانون وعمليات خطف بجنوب محافظة كرمان، مما تسبب بزعزعة أمن المنطقة ومنع عنها التنمية الاقتصادية، وقد تم اعتقالهما في عمليتين منفصلتين من قبل أجهزة الأمن، وبعد صدور أحكام الإعدام بحقهما وتنفيذها، استتب الأمن في المنطقة، ما جلب السعادة للأهالي وأدى إلى إنعاش الاقتصاد والاستثمار.

حادث نطنز

على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران سترد بحزم على أي حكومة أو نظام يثبت تورطه في حادث مجمع نطنز النووي في أصفهان وسط إيران.

وفي تصريحه الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أشار موسوي إلى حادث الحريق الذي شب قبل فترة في إحدى صالات مجمع نطنز النووي، وقال: إن زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي قدموا الإيضاحات اللازمة وقاموا بدراسة شاملة للقضية لكنهم لم يصلوا الى استنتاج نهائي.

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وأضاف انه، وبعد الوصول إلى الاستنتاج النهائي، سيقدم المجلس الأعلى للأمن القومي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقريراً كاملاً، وسنقوم وفقا لنتائج التحقيقات باتخاذ الردود والإجراءات اللازمة.

تهريب أسلحة

وعلى صلة، أعلن مساعد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة أصفهان العميد حسين حسين زادة عن تفكيك عصابة لتهريب السلاح في المحافظة وضبط 200 قطعة سلاح حربي منها.

وقال حسين زادة في تصريح، اليوم الاثنين، إنه وفي ضوء معلومات استخبارية تمكن رجال الأمن الداخلي من رصد واعتقال أحد أفراد العصابة حينما كان يقود حافلة صغيرة حيث تم ضبط 94 قطعة سلاح حربي منه كان قد عبأها في الحافلة بمهارة.

وأضاف: انه واستمراراًِ للعملية تم اعتقال 4 أفراد اخرين من العصابة وضبط 96 قطعة سلاح حربي أخرى. وأوضح بانه تم اجمالا اعتقال 5 مهربين وضبط 200 قطعة سلاح حربي من هذه العصابة واضاف ان هذه الاسلحة ذات وزن خفيف وحجم قليل وقدرة نارية عالية وان استخدامها من قبل الافراد العاديين خطير جدا.

واشار إلى ان هذه الاسلحة يتم تهريبا الى داخل البلاد من الحدود الغربية، لافتا الى ان الاسلحة المضبوطة في محافظة اصفهان ازدادت منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 مارس) لغاية الان بنسبة 150 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.