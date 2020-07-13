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وفاة ثالث نائب إيراني جراء الإصابة بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وقال محمد حسين فرهنكي المتحدث باسم البرلمان الأسبوع الماضي إن 100 نائب أجروا فحوصات أعلن 9 منهم إصابتهم بالفيروس.

يذكر انه في مطلع الشهر الحالي أعلنت وكالة تسنيم  عن وفاة النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس “كورونا”.

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وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ 7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس “كورونا” من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.
وأعلنت الحكومة في الخامس من الشهر الجاري إلزام ارتداء الكمامات في الدوائر الحكومة والأماكن المزدحمة بما في ذلك البرلمان.

وكانت وسائل إعلام محلية رسمية أفادت في الـ7 من الشهر الحالي بوفاة النائبة في البرلمان عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، أن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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