شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة قائد الجيش الصومالي من تفجير انتحاري والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم الجيش الصومالي، إن قائد الجيش نجا دون إصابات بعد أن قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو بينما أسفر التفجير عن مقتل مدني.

وأوضح العقيد عبدي قاني علي المتحدث باسم الجيش أن الجنرال يوسف راجي كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار, مبيناً أن حرس القائد فتح النار على سيارة الانتحاري ليُقتل الانتحاري بالرصاص وتنفجر سيارته الملغومة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.