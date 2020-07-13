في اليوم العالمي للبطاطا المقلية... معلومات عنها قد تجهلونها

تعدّ البطاطا المقلية من أكثر مكونات الوجبات السريعة انتشارا. ويصادف يوم 13 تموز اليوم العالمي للبطاطا المقلية. ولذلك، نقدم اليكم معلومات جديدة قد تجهلونها عن تاريخ البطاطا المقلية وفوائدها.

البطاطا المحمرة يمكن تناولها بأكثر من طريقة، سواء صوابع مقلية، أو شرائح مقرمشة، أو كرات مسلوقة ومهروسة، ولكل منها طعم مميز يعشق بكل مكوناته. فهو الطبق الوحيد المحبوب من قبل كل الاعمار وفي كل انحاء العالم.

وبحسب موقع Days of the year، يعود تاريخ البطاطس المقلية إلى عام 1781م، حيث وجدت مخطوطة عائلية تؤكد أنها بلجيكية الأصل، كتب فيها أن أهالى القرى في البلجيكا كانوا يقطعونها على شكل سمكة ويتم تقديمها بدل الأسماك المقلية بعد أن يتجمد النهر ولم يتمكنوا من صيده وقليه.

ويقال أن سبب تسميتها بالبطاطس الفرنسية أو French Fries، يعود إلى القوات القادمة خلال الحرب العالمية الأولى التي وضعت أيديها على البطاطس البلجيكية، حيث كانت اللغة الرسمية للجيش البلجيكي في ذلك الوقت هي الفرنسية، ونتيجة لذلك اعتقد الرجال أنهم في فرنسا بدلاً من بلجيكا.

وحتى اليوم ثمة نزاع أو اختلاف حول تاريخ البطاطا المقلية ونسبها الى الشعب الفرنسي. فبينما ينسبها البعض الى بلجيكا، يقول آخرون ان مصدرها فرنسا، كما تنسب ايضا بالدرجة الثانية الى كندا والمانيا.

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ينتج العالم سنويا من البطاطس نحو 400 مليون طن. وتعدّ الصين أكبر منتج للبطاطس وهولندا أكبر مصدر ومستهلك فى العالم. أما مصر فهي أكبر منتج ومصدر فى افريقيا، متوسط الإنتاج السنوي نحو 5 ملايين طن. وتحتل مصر المرتبة الـ14 عالميا في إنتاج البطاطس. تقدم البطاطا الى جانب الوجبات السريعة في مختلف انحاء العالم، بفضل طعمها اللذيذ الذي لا يقاوم. وغالبا ما تقدم مقلية بالزيت النباتي بشكل شرائح رفيعة. وفي الوقت الأخير باتت تقدم على شكل شرائع عريضة وعليها التوابل الصفراء وتسمى Potato Wedges.

في جميع الاحوال، نذكركم بأنها لذيذة ولكن تناولها بكثرة يسبب امراضا صحية بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الزيت والملح، وهذا ما يؤدي الى السمنة ناهيك عما تخلفه من مشاكل صحية.