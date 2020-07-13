البحرين تؤيد إعدام اثنين أدينا بتفجير قافلة للشرطة

المنامة ـ وكالات: أيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، عقوبة الإعدام بحق اثنين من النشطاء أدينا بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014، وذلك وفق بيان للنائب العام في المملكة.

وكانت تلك آخر فرصة لمحمد رمضان وحسين موسى للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر 2014.

وألقت قوات الأمن القبض على موسى، وهو موظف بفندق، ورمضان، وهو حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير في شمال شرق العاصمة المنامة. وصدرت أيضا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.

وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام أن المحكوم عليهم «كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة … مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة».

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