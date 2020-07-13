بريطانيا تجدد التزامها بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن

جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كلفرلي، التزام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعافي من آثار فيروس "كورونا" في الأردن.
"بترا" اليوم /الاثنين/ - "إن زيارتي الافتراضية الأولى إلى الأدرن هي جزء من برنامج بريطانيا على الصعيد العالمي لمعالجة الآثار المترتبة على أزمة انتشار فيروس (كورونا)".
وقال كلفرلي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية
كما اطلع كلفرلي، خلال الزيارة، على الدور الذي تتطلّع به المساعدات البريطانية في دعم المتأثرين من جراء الأزمة، مؤكداً أنه من الممكن مع تطور التقنية مواصلة عقد شراكات عالمية قوية في الأدرن.
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