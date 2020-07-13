الصحة الأرجنتينية : ارتفاع عدد مصابي كورونا لأكثر من 100 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 100 ألف و166 شخصا. شخصا.

وأكد تقريرٌ صادرٌ عن السلطات الصحية في الأرجنتين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين ، أنه تم تسجيل 2657 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية. إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين ، أنه تم تسجيل 2657 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

يذكر أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 1845 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي.



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