شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يدفع ١٣٠ مليون شخص إضافي إلى الجوع والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت منظمة الصحة العالمية والفاو وبرنامج الغذاء العالمي والإيفاد واليونيسيف في تقرير مشترك أن جائحة كوفيد ١٩ قد تدفع أكثر من ١٣٠ مليون شخص إضافي إلى الجوع المزمن بحلول نهاية العام الجاري ٢٠٢٠ ، وقد أدت الجائحة إلى تفاقم الجوع في العالم مع تأثر وتوقف أنشطة إنتاج وتوزيع الغذاء ، إضافة إلى الركود الاقتصادي الناجم عن عمليات الإغلاق، مما يزيد من الشكوك في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني وهو القضاء على الجوع .
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يدفع ١٣٠ مليون شخص إضافي إلى الجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.