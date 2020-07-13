إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا من مهامه.. بسبب سوء التدبير

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا من مهامه. وقالت الوزارة، إن الإعفاء يأتي بسبب سوء تدبير العامل المذكور، لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بمدينة الدار البيضاء.

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