استعدادا لعيد الأضحى.. ترقيم أزيد من سبعة ملايين رأس من الأغنام والماعز

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، إن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، والتي أطلقتها، يوم 22 أبريل الماضي، شملت ترقيم أزيد من 7 ملايين و200 ألف رأس.

وأوضح بلاغ للوزارة، صدر، اليوم، أن رؤوس الأغنام، والماعز، التي تم ترقيمها، تتوزع، حسب الجهات، على جهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ122.400رأس، والرباط – سلا – القنيطرة بـ972.000 رأس، والدارالبيضاء – سطات بـ 1.353.600 رأس، ومراكش-آسفي بـ1.440.000 رأس، وجهة سوس- ماسة بـ115.200 رأس، والجهة الشرقية بـ720.000 رأس، وفاس-مكناس بـ921.600 رأس، ودرعة تافيلالت بـ208.800 رأس، وبني ملال-خنيفرة بـ1.281.600 رأس، وكلميم واد نون بـ36.000 رأس، والعيون الساقية الحمراء بـ26.000 رأس، والداخلة وادي الذهب بـ10.000 رأس.

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم على غرار السنتين الماضيتين ترقيم جميع الأغنام، والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء، تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى ورأس كبش”.

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وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترقيم ستنتهي، بعد غد الأربعاء، إذ من المرتقب أن يتم ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس، مشيرا إلى أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” سجلت 242 ألف ضيعة لتربية، وتسمين الأغنام، والماعز.

وأكدت الوزارة أنه بالموازاة مع عملية الترقيم واقتراب عيد الأضحى، تم تعزيز مراقبة الأعلاف، والأدوية المستعملة بالضيعات وكذا مياه شرب الأضاحي، بالإضافة إلى عملية نقل فضلات الدجاج في المحاور الطرقية، مشددة على أنه في حال وقوف مصالح المكتب على أية مخالفة في هذا المجال، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الجاري بها العمل.

يذكر أنه على غرار السنوات الماضية، سيقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمداومة خاصة، خلال أيام العيد، حيث ستتم تعبئة أزيد من 300 طبيب بيطري، وتقني للاستجابة لطلبات، واستفسارات المواطنين.