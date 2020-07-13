نجاة قائد الجيش الصومالي من محاولة اغتيال نفذتها "الشباب"

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/7/13 07:08 م بتوقيت أبوظبي
قال متحدث باسم الجيش الصومالي، إن قائد الجيش نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، استهدفت قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو.
وأضاف العقيد عبدي قاني علي المتحدث باسم الجيش، إن الجنرال يوسف راجي كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار.
وتابع:" فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل، وقُتل الانتحاري بالرصاص، وانفجرت سيارته الملغومة، نجا القائد وحراسه دون إصابات".
وقالت خدمة أمين للإسعاف إنها نقلت جثة مدني من الموقع.
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وأوضح عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب في بيان "نفذنا عملية في مقديشو، الهدف كان رتلا عسكريا يرافق قادة كبار".
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