بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع مبعوث الرئيس اللبناني مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
الذي عقد بقصر السيف اليوم الاثنين، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام - تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما على الساحة اللبنانية.
كما بحث الجانبان- خلال اللقاء
وكان مبعوث الرئيس اللبناني مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، قد وصل في وقت سابق اليوم، والوفد المرافق له الى الكويت، في زيارة رسمية، يسلم خلالها رسالة خطية من الرئيس اللبناني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع مبعوث الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.