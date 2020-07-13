63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 8198

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 710 فحوصات خلال الأربع والعشرين ساعةالأخيرة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ مارس الماضي الى 8198 مصابًا.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل العدد الاجمالي للمصابين الذين تعافوا من الفيروس الى 5514 مصاباً.
أكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة السنغالية أن 68 مصابا تعافوا
ووصل عدد الوفيات 150شخصا، ويواصل 2533 مصابا تلقى العلاج في المستشفيات.
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