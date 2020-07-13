الشرطة العراقية تُصفي 5 دواعش قبل تنفيذ هجوم إرهابي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة خبراء متفجرات أثناء تفكيك عبوات ناسفة في ديالى.



وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "ثلاثة خبراء من مديرية مكافحة المتفجرات قتلوا، اليوم، أثناء تفكيك عبوات ناسفة خلال عملية مشتركة في ديالى".



وفي العاصمة بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، مقتل

خمسة قياديين في داعش الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، ضمن قطاع أبو غريب في العاصمة.وذكرت الوكالة -في بيان- أنها أحبطت مخططًا إرهابيًا لاستهداف المواطنين في بغداد، وقضت على 5 قياديين في داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".وفي صلاح الدين أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، ضبط كدسين للعتاد من مخلفات داعش في صلاح الدين و كركوك.وفي ديالى أيضا..أفادت هيئة الحشد الشعبي، بالعثور على مضافة ودار استراحة وزورقين لتنظيم "داعش" في ناحية جلولاء شمال شرق ديالى.وذكر إعلام الحشد -في بيان مقتضب- أن قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، على مضافة ودار استراحة وزورقين ل‍داعش في الطبج على أطراف جلولاء شمال شرق ديالى.