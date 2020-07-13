الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا تودع الحياة

توفيت الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، زوجة الممثل جون ترافولتا، عن عمر ناهز 57 سنة، بعد صراع مع مرض السرطان، استمر لأزيد من سنتين.
وأعلن جون ترافولتا خبر وفاة زوجته متأثرة بمضاعفات سرطان الثدي، من خلال منشور على حاسبه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، نشره في الساعات الأخيرة من يوم الأحد.
وقال النجم العالمي ترافولتا في منشوره: “أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها، التي استمرت عامين مع سرطان الثدي”.
وشاركت زوجة ترافولتا في الفيلم الرومانسي “ميس تشيف” عام 1985، ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو “سيكريت أدميرير” .
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