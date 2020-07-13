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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قيادي في الإنتقالي : الإصلاح يبني تحالفات معادية للتحالف العربي والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
قال الأمين العام المساعد في الامانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، ان حزب الإصلاح يبني تحالفات معادية للتحالف العربي .
وذكر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، "تنكشف يوما عن اخر اجندة حزب الإخونج في بناء تحالفات سوداء مع دول راعية للارهاب ومعادية للتحالف".
وأضاف:"بدأها الجبواني بتوقيع اتفاقية مع تركيا في قطاع النقل ، وتبين انها لنقل مقاتلين الى ليبيا بتمويل تركي ، وبناء معسكرات تدريب ارهابيين في شبوه وتعز بتمويل قطري ، فماذا بعد .؟!"
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