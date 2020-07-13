شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل تعافي عدد كبير من مصابي كورونا خلال يوم واحد في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل حصيلة كبيرة من المتعافين من مصابي فيروس كورونا المستجد بحصيلة بلغت 2704 حالة إضافية.

Advertisements كما أعلنت تسجيل 2852 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 235111 حالة، من بينها 63026 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2235 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي169842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى2243 حالة وفاة.

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