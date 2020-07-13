قرار رسمي.. إلغاء "البشوية والبهوية" بمحافظة قنا





أصدرت محافظة قنا، اليوم الأحد، منشورًا دوريًا، بحظر مناداة المسؤولين بمعالي الباشا ومعالي الوزير وخلافه بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة قنا لـ”القاهرة 24″، إنه لُوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية أو عند إرسال المخاطبات من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية إلى ديوان محافظة قنا بمناداة المسؤولين بألقاب مثل معالي الوزير، معالي الباشا وغيرها.

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وشددت المحافظة على كل العاملين والمسؤولين بجميع الجهات، بحظر مناداة أو مخاطبة أي مسؤول إلا بصفته وفي حالة المخالفة يتحمل المخالف المسؤولية.

وأشار المصدر إلى أن المنشور سبق إصداره منذ عامين تقريبًا، أثناء تولي اللواء عبد الحميد الهجان قيادة محافظ قنا، وجرى الالتزام به لبعض من الوقت، ثم عادت مرة أخرى، ما دفع المحافظة إلى إصداره للمرة الثانية، مضيفًا أنه جرى تعميم المنشور على كافة الوحدات المحلية والمديريات داخل محافظة قنا.