اخبار العالم

وزير خارجية قبرص يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 توجه وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس إلى بروكسل، اليوم الإثنين، للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد للمرة الأولى منذ فبراير، بحضور فعلي للوزراء.


 أشارت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" إلى أن الاجتماع يركز على تركيا

في ضوء التطورات الرئيسية في شرق المتوسط، حيث سيطلع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وزراء الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة لأنقرة، كما ستتاح الفرصة للوزراء للتعبير عن آرائهم بشأن أي حوار آخر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.


وأضافت أن وزراء الخارجية سيتبادلون أيضاً وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومنها الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط وهونج كونج وفنزويلا، فضلاً عن تطورات فيروس في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قبرص يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا