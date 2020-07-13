وزير خارجية قبرص يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

توجه وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس إلى بروكسل، اليوم الإثنين، للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد للمرة الأولى منذ فبراير، بحضور فعلي للوزراء.



أشارت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" إلى أن الاجتماع يركز على تركيا

في ضوء التطورات الرئيسية في شرق المتوسط، حيث سيطلع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وزراء الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة لأنقرة، كما ستتاح الفرصة للوزراء للتعبير عن آرائهم بشأن أي حوار آخر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.



وأضافت أن وزراء الخارجية سيتبادلون أيضاً وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومنها الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط وهونج كونج وفنزويلا، فضلاً عن تطورات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

