الجيش الأسترالي يساعد في مكافحة تفشي فيروس كورونا

قال جريت هانت، وزير الصحة الأسترالي، إنه سيتم إرسال ألف جندي إلى ولاية فيكتوريا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال وزير الصحة، في رسالة مصورة نشرتها شبكة "ABC": "سنرسل ألف عنصر إضافي من قوات الدفاع، سيقومون بمهام مختلفة. وسيجري نشرهم، إضافة إلى 350 عسكريًا موجودين حاليًا هناك (في فيكتوريا)".

وقال وزير الصحة إن الجيش سيساعد في إجراء الاختبارات لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، كما سيراقب الامتثال لنظام العزل.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا، في أستراليا بلغ 9797، وتوفي 108 أشخاص، وتماثل للشفاء 7728 شخصا.

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وتعتبر ولاية فيكتوريا أكثر المناطق تضررا في أستراليا من تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت 3799 إصابة، و24 حالة وفاة.

وبلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى 0730 من صباح اليوم الأحد في سيدني، وفقا للبيانات التي جمعتها

جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في

أستراليا بلغ 107 بسبب "كوفيد- 19"، بينما تعافى 7724 من المرض.

ومر حوالي 23 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان تسجيل أول حالة في أستراليا.

وسجلت أستراليا خلال الأربع وعشرينساعة الماضية 194 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، فيما تعافى إجمالي 7724 مريضًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.