إصابة عامل في حادث دهس بمنطقة الأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في منطقة الأغوار، صباح اليوم الاثنين.
وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن تعرض المصاب للدهس تحت عجلات جرار خلال قيادته له، لأسباب لم تتضح بعد.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جراح خطيرة في أنحاء جسده.
وأحيل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
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