شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد الركاب في مطار فرانكفورت بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة فرابورت الألمانية لتشغيل المطارات اليوم الاثنين تراجع عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر90 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 599314 راكبا.

وذكرت الشركة أن السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد لعدد الركاب كان استمرار القيود المفروضة على الحركة وتراجع الطلب على السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه تراجع عدد الرحلات الجوية التي استخدمت المطار خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 7ر79 في المئة سنويا إلى 9331 رحلة إقلاعا أو هبوطا.