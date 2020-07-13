ليفربول يسعى لإبرام صفقة من شالكه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن أحد لاعبي شالكه الألماني يحظى باهتمام عدة فرق في الدوري الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن لاعب الوسط الأميركي، ويستون مكيني، يرغب في مغادرة شالكه هذا الصيف.
وإلى جانب اهتمام هيرتا برلين الألماني بضمه، فإن هناك أندية إنجليزية أيضًا ترغب في ذلك، على رأسها ليفربول، إيفرتون، نيوكاسل وولفرهامبتون.
ويفضل صاحب الـ21 عامًا الانتقال إلى نادٍ كبير، لاتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته الكروية.
ويتراوح سعر مكيني ما بين 20 إلى 30 مليون يورو، كما أن الأزرق الملكي لن يضع أي عقبات في طريق رحيل لاعبه لأي نادٍ، مما يجعل مغادرته مسألة وقت.
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