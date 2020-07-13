اتهام 7 أشخاص من الطيبة بالاتجار بالأسلحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، لائحة اتهام ضد 7 أشخاص (تراوحت أعمارهم بين 18 ولغاية 47 عاما) من مدينة الطيبة، نسبت إليهم أربعة تهم، حيازة سلاح وذخيرة غير قانونية ونقل سلاح غير قانوني ومحاولة الاتجار بسلاح غير قانوني وحيازة ذخيرة غير قانونية. وأرفقت طلبا لتمديد اعتقال السبعة حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

وسبق أن مددت المحكمة فترة توقيفهم من حين إلى آخر.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها أنهت "ملف تحقيق تضمن حوادث عنف في مدينة الطيبة في إطار نزاع متواصل بين عائلتين، إذ تزوّد عدد من أفراد العائلة بأسلحة غير قانونية. وخلال تفتيش لأفراد الشرطة أجري يوم 30 نيسان/ أبريل 2020 بالقرب من منزل أحد المشتبه بهم ضُبط مسدس غير قانوني من نوع ‘غلوك’ وهو ملفوف بأكياس".

وبحسب ادعاء الشرطة فإن "الوالد واثنان من أبنائه وابن عمهم وصديقهم قاموا بشراء 3 أسلحة غير قانونية، أحدهم مسدس ‘غلوك’ الذي ضبط خلال التفتيش. وأظهر شريط كاميرات المراقبة بأن مركبة وصلت إلى المكان بالقرب من منزل أحد المشتبه بهم، وحينها خرج ابن عمهم وقام بإخفاء مسدس غير قانوني فضي اللون، في مبنى قريب قيد الإنشاء. في المقابل اعتقد المشتبه بهم أن وصول المركبة هو جزء من النزاع بين العائلات، وقاموا بالاستعداد للرد والاتصالات بينهم والتزود بأسلحة غير قانونية. كما تبين من خلال التحقيق أن أحد الأخوين المشتبه بهم حاول الاتجار بالأسلحة غير القانونية في عدة فرص مع مشتبه بهم آخرين".