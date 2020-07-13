مصدر بـ"الكهرباء" يوضح المدة الزمنية لتنفيذ المقايسة وتوصيل العداد الكودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم التقديم على عداد الكهرباء الكودي، من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال "منصة خدمات المواطنين".

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بعد الدخول على الموقع، يتم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي، ويتطلب استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، يعقبها إرسال الطلب.

ونوه إلى إنه بمجرد إرسال الطلب، تستقبله الوزارة عبر فريقها الفني، ليبدأ في اتخاذ الإجراءات والتي تأخذ حوالي 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة، في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.

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وأشار إلى أنه في حالة التوصيل للعقار، لأول مرة على الجهد المنخفض، فأنه يتم تقديم الطلب (يوم واحد)، وعمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 7 أيام، من تاريخ تقديم الطلب، موضحًا أن تنفيذ المقايسة وتركيب العداد، يحتاجان إلى 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر لتكون إجمالي الفترة حوالي 16 يومًا.

ونوه إلى أنه يتم متابعة الطلب، عبر إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه والحساب الشخصي لمقدم الطلب، أو عبر بريده الإلكتروني الذي أدخله ضمن البيانات المطلوبة، أو إرسال رسالة قصيرة على رقم الهاتف المذكور بالطلب.