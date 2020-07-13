نجاح اختبارات لقاح ضد كورونا في تايلاند

أكد فريق علماء في جامعة تشولالونغكورن التايلاندية، اليوم الأحد، على نجاح اختبارات لقاحه ضد فيروس كورونا المستجد على القرود، مؤكدا استعداده بدء التجارب السريرية في أكتوبر المقبل.
وقال مدير برنامج تطوير اللقاحات التابع للجامعة، كيات راكرونغتخام، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التايلاندية بانكوك: "أنجزنا المرحلة الثانية والأخيرة للاختبارات علىالقرود، لينطلق الآن إنتاج 10 آلاف جرعة من اللقاح ضرورية لإجراء التحاليل على المتطوعين، وستنتهي عملية الصناعة بحلول شهر أكتوبر".
وأضاف راكرونغتخام: "لقد جمعنا استمارات من المتطوعين، وحتى أواخر سبتمبر سنختار بينهم 5 آلاف شخص، ليتم تطعيم اللقاح على المجموعةالأولى منهم في أكتوبر، ونخطط لإنجاز هذه الاختبارات في نوفمبر".
وشدد الباحث التايلاندي مع ذلك على أنه من المتوقع أن عملية الاستخدام الجماعي للقاح لن تبدأ حتى أواسط عام 2021 المقبل، بصرف النظر عن النجاحات الكبيرة التي حققها العلماء في دول أخرى.
وأشار إلى أن هناك 129 لقاحًا يجري العمل عليها في العالم حاليًا، لكن 18 فقط منها قريبة نسبيًا من إنجاز تطويرها، بينها المصل التايلندي.
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