كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليمن تسجل 1465 إصابة بكورونا و417 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة حالات فيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، إلى 1465 اصابة بينها 417 حالة وفاة، بعد الاعلان، اليوم الأحد، عن 77 اصابة جديدة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، انه تسجيل (17) حالة إصابة جديدة، منها (14) في حضرموت، وحالتين في المهرة وحالة في البيضاء.

كما تم تسجيل (5) حالات وفاة، (3) في حضرموت وحالة في لحج واخرى بالبيضاء.

واعلنت اللجنة عن تسجيل (17) حالة شفاء، موزعة على (6) حالات في حضرموت و(6) بالمهرة، و(3) في تعز وحالتين في لحج.

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وذكرت، انه تم تحديث السجل الخطي لمحافظة البيضاء بإضافة (60) حالة مؤكدة، بينها (48) حالة وفاة، بعد أن تم استيفاء جميع البيانات موثقة حول تلك الحالات من سجل الترصد في مكتب الصحة بمحافظة البيضاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1465) منها(417) وفاة و(659) تعافي.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الان بالاعلان عن اربع حالات فقط بكورونا بينها حالة وفاة زعمت انها لمهاجر صومالي، غير ان مصادر طبية تتحدث عن الآف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق، الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي في تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين.

كما اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.